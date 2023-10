Agência EFE organizará Fórum Latino-Americano de Economia Verde no Brasil

São Paulo (EFE) – A Agência EFE vai organizar em São Paulo, no dia 19 de outubro, a primeira edição do Fórum Latino-Americano de Economia Verde, um evento idealizado para discutir os desafios da crise climática.

O evento de um dia de duração, que conta com o apoio da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, reunirá autoridades, membros de organizações internacionais, empresas, especialistas de centros de pesquisa e representantes da sociedade civil com o objetivo de abordar os desafios da transição para uma economia verde.

Energias renováveis, descarbonização e novas tecnologias no setor de energia, gestão de resíduos e de recursos hídricos, além do empoderamento econômico serão os principais temas do debate.

Entre os participantes confirmados está o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) para a América Latina, Mario Lubetkin, que vai participar por videoconferência e dar um panorama sobre a segurança alimentar diante das mudanças climáticas.

Também estarão representadas em alto nível instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Banco Mundial (BM) .

Também estarão presentes Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, e representantes da Associação Internacional de Resíduos Sólidos (Iswa), da empresa holandesa fabricante de tintas e revestimentos AkzoNobel e de instituições como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) também estarão presentes.

Do lado acadêmico, participarão a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), da Universidade de São Paulo (USP).

A cerimônia de abertura contará com as participações, por videoconferência, da terceira vice-presidente da Espanha e ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, Teresa Ribera, e da presidente da Agência EFE, Gabriela Cañas.

“O I Fórum Latino-Americano de Economia Verde nasce com a vocação de se consolidar como um espaço de referência no qual governantes, acadêmicos, representantes da sociedade civil e empresários se reúnam anualmente para debater e propor soluções inovadoras que contribuam para a construção de um futuro mais sustentável para nossa sociedade e o planeta”, disse Cañas.

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da EFE e terá ampla cobertura da agência. EFE