Madrid (EFE).- La vuelta de Jenni Hermoso (Pachuca), Ivana Andrés (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona) y Esther González (Gotham), así como la presencia de Anna Torrodá (Valencia), son las principales novedades en la lista de convocadas por Montse Tomé, seleccionadora española, para los partidos ante Italia y Suiza de la Liga de Naciones.



Jenni Hermoso no fue citada para la anterior convocatoria para los dos primeros partidos de este torneo ante Suecia y Suiza para “protegerla” después de lo acaecido tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y el beso recibido del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.



Mientras tanto, Ivana Andrés, Salma Paralluelo y Esther González son las otras tres campeonas del mundo que no estuvieron en dicha lista por problemas físicos, y Anna Torrodá entra por primera vez desde noviembre de 2021 tras haber participado en tres encuentros con la selección absoluta.

La jugadora de la selección española Ivana Andrés. EFE/EPA/Ritchie B. Tongo/Archivo

Mapi León y Patri Guijarro se quedan fuera

Siguen sin entrar las barcelonistas Mapi León y Patri Guijarro y causan baja respecto a la anterior citación Rosa Márquez, María Pérez y Eva Navarro.



España, que ganó sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones, visitará a Italia en el estadio Arechi Salerno el día 27 (17.45 horas) y a Suiza en el Letzigrund de Zúrich el 31 (19.00).

Jugadoras de la selección convocadas

– Guardametas: Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Valencia) y Cata Coll (Barcelona) – Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes (Barcelona), Olga Carmona, Ivana Andrés, Oihane Hernández (Real Madrid), Laia Aleixandri (Manchester City/ING) y María Méndez (Levante)



– Mediocampista: Tere Abelleira, Maite Oroz (Real Madrid), Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso (Pachuca/MEX) y Anna Torrodá (Valencia).



– Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Mariona Caldentey, Salma Paralluelo (Barcelona), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Inma Gabarro (Sevilla), Lucía García (Manchester United/ING) y Esther González (Gotham/USA).

Montse Tomé: “He sentido mejor a Jenni”

Montse Tomé, seleccionadora española de fútbol, dijo este miércoles que ha hablado con Jennifer Hermoso, que la ha “sentido mejor” que en anteriores ocasiones, y argumentó que su regreso al equipo nacional se debe a “motivos deportivos”.



“Hemos hablado con ella. En la pasada rueda de prensa, cuando di la anterior convocatoria, di mi explicación de por qué no venía, y cuando terminó la concentración nos pusimos en contacto con ella. Quizá esa decisión dio lugar a la especulación pero tomamos la decisión por protegerla porque pensamos que era lo mejor”, dijo Tomé, en conferencia de prensa.



“Fue una decisión deportiva, sí, pero al final esas decisiones engloban muchas cosas y eso lo sabemos las personas que estamos día a día. La decisión fue por protegerla por una situación deportiva y ahora la situación de venir es deportiva. Desde el Mundial había jugado dos partidos, con pocos minutos, y era una situación especial porque había mucha parte humana, pero las decisiones que tomo son deportivas aunque a la jugadora se la demos de manera global”, confesó.



“Ahora a Jenni la he sentido mejor. Hemos visto su rendimiento en los partidos jugados. Ha hecho tres goles en cuatro partidos y sabemos la jugadora que es. No vamos a descubrir nada nuevo. Queremos que se incorpore el lunes. Tenemos ganas de verla y empezar a competir”, apuntó la seleccionadora española, que aseguró que la federación está “trabajando mucho en el sentido de los cambios” para que las jugadoras se sientan cómodas.