Medellín (Colombia) (EFE).- El piloto colombiano de origen español David Alonso (GasGas Aspar Team) dijo que es una “meta realista” tratar de salir campeón del mundo de Moto3 en 2024 después de haber vivido una temporada de “ensueño” en su debut en la categoría, con un balance de ocho podios, cuatro victorias y 245 puntos.

Alonso, que -aunque nació en Madrid- corre con licencia de Colombia por la nacionalidad de su madre, terminó tercero en el mundial de Moto3 y ‘rookie’ del año, indicó que este año ha sido “increíble” y lo calificó como un “sueño que hemos vivido muy presente”, opinión que respaldó el director deportivo del Aspar Team, Nico Terol, al considerar que el motociclista de 17 años hizo “una temporada de ensueño”.

El colombiano de origen español David Alonso, habla hoy junto a Nico Terol (i) director deportivo del GasGas Aspar Team. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda

Para 2024 el propósito será “tratar de luchar por mi sueño de ser campeón del mundo, y esa es una meta realista (…) Ahora toca sentarse en invierno y meditar en todo lo que ha pasado para volver el otro año a tratar de conseguir cosas buenas”, declaró en rueda de prensa Alonso en Medellín, donde se encuentra cumpliendo compromisos comerciales y disfrutando del afecto de la afición colombiana.

Después de experimentar una etapa en la que ha sido “todo nuevo para mí” y que consideró de “aprendizaje”, al enfrentarse a “muchos circuitos por conocer”, el deportista señaló que se alista para medirse el próximo año con pilotos nuevos y “vuelve a subir el nivel, así que más o menos tienes que plantearte lo mismo: ir carrera a carrera”.

Agregó que, aunque sea su segundo año en Moto3, va a tratar de “buscar esa misma ilusión con la que empiezas el primero año para poder seguir haciéndolo bien”.

Llegar a la máxima categoría, el sueño de David Alonso

Su anhelo, al igual que todos los pilotos que corren esta categoría, es dar en algún momento el salto a MotoGP, la clase reina del mundial de motociclismo, pero “no puedo perder el camino por las expectativas”.

“Hay que trabajar para seguir creciendo. Estamos en Moto3 ahora, la idea es ir ganando y de ahí, ir subiendo”, expresó.

Alonso, además, evocó el momento memorable de la temporada, cuando le dio a Colombia el primer triunfo en el campeonato del mundo de motociclismo al vencer en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 en el circuito de Silverstone.

“Entre los momentos bonitos está la primera victoria, y más esa porque salí último y no se esperaba. Disfruté muy muchísimo toda la carrera”, comentó el piloto, quien explicó que decidió correr por el país de su mamá en su honor y tras analizarlo con el equipo y su familia.

El colombiano de origen español David Alonso, habla durante una rueda de prensa en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda

“Creo que viene muy bien para el campeonato, para el país y para mí que ondee una nueva bandera, que suene un nuevo himno”, apuntó el novato del año, pese a no todos se lo tomaron bien en España.

“Al final, no vas a tener contento a todo el mundo, pero la verdad que los dos países me acogen bien y no tengo quejas, tengo apoyo por los dos lados”, dijo.

Alonso, invitado de honor al primer latinoamericano de minimotos de 160 centímetros cúbicos (cc), llegó a Medellín acompañado por Nico Terol, campeón del mundo de 125cc en 2011 y mentor del colombiano, al que llenó de elogios porque “lo que ha hecho es muy grande”.

“Siempre digo que David es un Nico evolucionado. Yo fui campeón del mundo y todas mis herramientas se las doy, pero David en todos los aspectos, soy honesto, tiene más talento que yo. Es más agresivo, más inteligente”, afirmó el también director deportivo del Aspar Team.