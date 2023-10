Barcelona (EFE).- Un centenar de manifestantes propalestina han ocupado este sábado durante aproximadamente una hora un hotel del centro de Barcelona vinculado a capital israelí en protesta por el enfrentamiento en Oriente Próximo.

Según han informado los Mossos d’Esquadra, entre 90 y 100 personas que participaban en una manifestación a favor de Palestina han accedido al vestíbulo del Hotel Cortés, situado en la calle Santa Anna de Barcelona y propiedad, según los concentrados, de un magnate israelí.

Los manifestantes, activistas de distintos movimientos populares, entre ellos del Sindicat de Llogateres i Llogaters, han accedido a los balcones de la fachada, han retirado las banderas de diversos países que ondeaban en ella y las han sustituido por banderas palestinas.

Pretendían denunciar el “genocidio de Palestina”

Con esta acción, pretendían denunciar el “genocidio de Palestina” y “pasar a la acción” frente a la inacción internacional ante los ataques de Israel, ha explicado Xoan, portavoz de los concentrados.

“A la población civil europea nos están condenando a ser espectadores de una masacre, y no vamos a tolerarlo, por eso hemos decidido pasar a la acción y venir aquí a hacer una acción pacífica y no violenta de denuncia frente a este hotel, que es propiedad de un magnate israelí”, ha señalado.

El portavoz de los manifestantes ha asegurado que el propietario del hotel es una de las personas más ricas de Israel, vinculado al poder y a la industria petrolífera y militar de ese país, industrias que se “benefician -ha dicho- de la ocupación militar del pueblo palestino”.

“Hemos venido a denunciarlo y a aplicar el boicot que no están haciendo los gobiernos europeos. Este genocidio, esta masacre, se para con boicot y con presión, algo que los gobiernos europeos no están haciendo, al contrario, llevan 70 años apoyando la masacre del pueblo palestino. No son colaboradores, son responsables directos”, ha denunciado.

Se desconoce si hay detenciones

Los Mossos han destacado que, tras una hora en el interior del establecimiento, los manifestantes lo han abandonado por su propio pie, aunque se desconoce por el momento si se han producido detenciones o daños.

Numerosos efectivos de Seguridad Ciudadana y Orden Público de los Mossos, así como efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona, se han desplegado en la zona.

Los participantes en esta acción de protesta han invitado a la sociedad civil a participar en la manifestación que tendrá lugar esta tarde en Barcelona de apoyo al pueblo palestino, y han asegurado que las protestas no cesarán “hasta que se pare el genocidio”.

Comunidad judía barcelonesa ve “un brutal acto de antisemitismo”

La comunidad judía de Barcelona ha exigido este sábado a las autoridades catalanas que condenen de “manera rotunda” las agresiones contra sus propiedades, tras el “ataque” que ha sufrido hoy un hotel en Barcelona, lo que califican como un “brutal acto de antisemitismo” que genera “odio”.

En un comunicado, la comunidad judía centenaria de Barcelona, la CIB.CAT, ha subrayado que “culpar” a todos los judíos o israelís de lo que pasa en Israel es “antisemitismo” y “racismo”.

“Todos los judíos catalanes o todos los israelís no somos responsables de lo que está pasando en Israel y en la franja de Gaza, ni del sufrimiento de la población palestina bajo el gobierno del grupo terrorista Hamás ni del sufrimiento de las poblaciones israelís y palestinas por sus acciones terroristas”, ha indicado la comunidad judía de Barcelona en su comunicado.

La embajada de Israel en España condena el “acto antisemita” contra un hotel de Barcelona

La Embajada de Israel en España ha condenado “enérgicamente el acto brutal y antisemita de hoy contra un hotel en Barcelona”, ha afirmado la embajadora, Rodica Radian-Gordon, en su cuenta de X, antes Twitter.

La embajada de Israel en España condena enérgicamente el acto brutal y antisemita de hoy contra un hotel en Barcelona.

Hacemos un llamamiento para que se condenen de forma inequívoca las agresiones contra ciudadanos judíos, ya sean españoles o israelíes, sus sinagogas y sus… — Embajadora de Israel 🇮🇱 (@Isr_Amb_Esp) October 21, 2023

“Hacemos un llamamiento para que se condenen de forma inequívoca las agresiones contra ciudadanos judíos, ya sean españoles o israelíes, sus sinagogas y sus propiedades”, ha señalado la representante diplomática este sábado.