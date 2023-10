Madrid (EFE).- Las políticas contra la violencia machista y las medidas para consagrar en España los derechos de las personas trans han puesto de manifiesto el cisma que separa a los dos bloques ideológicos que concurren a las elecciones del 23 de julio. PSOE y Sumar han alertado del retroceso que para la igualdad y el feminismo supondrán los gobiernos PP-Vox, extremo que estas dos fuerzas han negado.

Confrontación de propuestas, discusión política y anuncios y compromisos. Mucho de esto ha habido en la cuarta sesión del “EFE Fórum 23J” que la Agencia EFE ha organizado para la campaña electoral en curso, tras las dedicadas a medioambiente, política exterior y economía. El debate de este lunes, con el feminismo como eje, ha tenido lugar en el CaixaForum de Madrid gracias a la colaboración de la Fundación “la Caixa”.

Patricia Rodríguez, del PP; María Ruiz, de Vox; y Elizabeth Duval, de Sumar, en el debate de EFEsobre igualdad. EFE/ J.J. Guillén

El foro ha tenido también momentos de tensión, como el que han protagonizado Elizabeth Duval y María Ruiz, las representantes de Sumar y Vox, respectivamente. La primera, mujer trans, ha preguntado a la segunda, una de las voces del grupo parlamentario en materia de igualdad durante la pasada legislatura, si la consideraba “una enferma crónica” por el tratamiento hormonal al que se acogió a los 14 años.

“Si se tiene que medicar constantemente, probablemente sí”, ha sido la respuesta de Ruiz, lo que ha motivado un choque de posiciones intensos al que, más tarde, se unió la ponente del PSOE, Andrea Fernández. “¿Soy también una persona enferma por tomar la píldora anticonceptiva?”, ha cuestionado.

El PP se desmarca de Vox en violencia machista

Durante toda la legislatura pasada, las políticas de igualdad se han ubicado en los primeros puestos de discusión pública por el choque de visiones que tienen al respecto los partidos a uno y otro lado del espectro ideológico: PSOE, Sumar y Podemos, por un lado; PP y Vox, por otro.

A pesar de que está vigente un Pacto de Estado contra la violencia machista en el que PSOE y PP se pusieron de acuerdo, las posiciones entre ambos partidos sobre cómo abordar la lucha contra este problema estructural de la sociedad española parecen irreconciliables a seis días de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio. A su vez, los populares se han esforzado en desmarcarse de Vox en este ámbito.

El de las violencias machistas ha sido el segundo de los bloques temáticos que han estructurado el debate que sobre igualdad ha organizado la Agencia EFE, y no sólo lo ha dominado la pugna entre PSOE y PP por abanderar el impulso del Pacto de Estado al respecto.

También se ha caracterizado por la respuesta que la representante del PP, Patricia Rodríguez, ha dado a Andrea Fernández. Tras enfatizar la autonomía e independencia de su formación para afrontar el atajo a la violencia machista, ha pronunciado: “El PP no es Vox”.

Fernández ha interpelado a Rodríguez en varias ocasiones para que definiera la posición del PP en un contexto en el que se están formando los gobiernos con Vox en la Comunitat Valenciana y en Extremadura.

¿Hombres contra mujeres?

La diputada de Vox María Ruiz ha posicionado a su partido en la polémica. “Se nos sigue acusando de ser negacionistas –de la violencia de género–, pero la mentira tiene las patas muy cortas, y cuando Vox entre en los gobiernos lo demostraremos”, ya que su partido pretende “acabar con todo tipo de violencia”.

Varios aspectos ha abordado. Por un lado, ha abogado por destinar los recursos directamente a las víctimas en vez de dejarlos en talleres o asociaciones, o “chiringuitos”, como ha dicho más adelante. Porque tales entidades, a su juicio, se caracterizan ante todo por “enfrentar a hombres contra mujeres”.

La portavoz de igualdad, feminismo y derechos LGTBI de Sumar, Elizabeth Duval, ha replicado. A su entender, ninguna de los socios del Gobierno PSOE-Unidas Podemos ha trabajado por colocar a los hombres en un lado y a las mujeres en otro, provocando una suerte de disputa entre sexos.

Fue entonces cuando Fernández, del PSOE, inquirió a la senadora del PP Patricia Rodríguez. “¿Está de acuerdo el PP en que las leyes contra la violencia de género fomentan el enfrentamiento de hombres y mujeres?”, le ha preguntado. “¿A qué dirigente del PP ha escuchado decir eso?”, ha dicho Rodríguez. La diputada socialista recordó entonces las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el candidato de Vox al Congreso por Valencia y su divorcio en medio de un supuesto caso de violencia machista.

“El PP no es Vox. El Partido Popular ha gobernado en Castilla y León muchos años y ha sido líder contra la violencia de género (…) Me pregunta por un partido que no es el mío”, ha zanjado.

La pugna por la ley del ‘sólo sí es sí’

El bloque sobre las violencias machistas ha deparado momentos de tensión casi desde su inicio. La ponente del PP comenzó con una propuesta de regulación de la violencia digital y de control del uso de internet por los menores desde los dispositivos móviles. También Fernández ha anunciado que si gobierna el PSOE, una de las primeras leyes que aprobarán será la de trata, que decayó en la pasada legislatura por el adelanto electoral.

Entre acusaciones de “populismo punitivista” de unos contra otras, en especial de Sumar contra Vox y del PP contra el PSOE, Duval ha puesto en duda los compromisos desplegados por las representantes de los partidos de derechas contra la violencia machista, ya que en donde están forjando pactos de gobierno diluyen las consejerías o áreas de igualdad y las asocian con departamentos sobre violencia intrafamiliar.

Andrea Fernández, del PSOE, y Patricia Rodríguez, del PP, en el debate sobre igualdad organizado por EFEFórum. EFE/ J.J. Guillén

Socialistas y populares, con todo, se han afanado en adjudicarse el impulso del Pacto de Estado contra la violencia machista. Ruiz, de Vox, ha aprovechado el lance del debate para deplorar el elevado número de abortos que hay en España.

No ha quedado al margen, sino al contrario, la ley del ‘sólo sí es sí’. PP y Vox han usado las rebajas de las penas a condenados por agresiones sexuales para atacar al Gobierno, lo que Fernández ha respondido con el impulso de la reforma penal que hizo el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Duval ha reivindicado que en Sumar, y en la izquierda en general, a diferencia de la derecha, no se “juega con el dolor de las víctimas”.

Más empleo y mejor conciliación

Trabajar para vivir. Vivir para trabajar. En cómo enfocar esta premisa se asienta uno de los principales argumentos políticos de la actualidad en España. Es una realidad que afecta en especial a las mujeres porque representan un 60% de las personas paradas y porque solicitan el 70% de las excedencias para cuidar de sus hijos y/o de personas dependientes. La políticas de igualdad del presente y del futuro se apoyan, por tanto y en gran medida, en el empleo. Éste ha sido el primer bloque.

El foro ha permitido la confrontación de modelos y propuestas, pero no sólo. El papel desempeñado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha generado otros momentos de tensión, en especial a raíz de la crítica vertida por Rodríguez, del PP, para quien el departamento se ha caracterizado por “las chapuzas legislativas”, en alusión a la llamada ley del ‘sólo sí es sí’.

Fernández, en este inicial bloque dedicado al empleo, ha abogado por, primero, reivindicar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha basado en el reparto de la riqueza y en una distribución más equilibrada de la carga laboral de hombres y mujeres, y como demostración del compromiso, ha citado la ampliación del permiso de paternidad.

Rodríguez ha optado por desgranar el programa del candidato del PP en las elecciones del 23J, Alberto Núñez Feijóo, y por tanto, por hacer hincapié en los planes de igualdad en empresas, por potenciar la presencia de más mujeres en puestos directivos y por ampliar los permisos de paternidad y maternidad a familias monoparentales y monomarentales.

Para Vox, la prioridad consiste en lanzar ayudas fiscales a las empresas para que contraten a mujeres, toda vez que el empleo es la llave de acceso a una vivienda, a la formación de una familia o al disfrute del tiempo libre y de actividades de ocio.

Andrea Fernández (PSOE); Patricia Rodríguez (PP), Macarena Baena (periodista de EFE y moderadora); María Ruiz (Vox); y Elizabeth Duval (Sumar). EFE/ J.J. Guillen

Y Sumar, a través de Duval, ha puesto el acento en los efectos positivos de la reforma laboral, y en especial, el aumento del SMI a 1.080 euros. La portavoz de Igualdad del movimiento de Yolanda Díaz ha defendido también la ampliación de esos permisos de paternidad y maternidad a familias monoparentales, pero retribuidos, así como la concesión de 200 euros por hijo durante varios meses.

En este campo ha surgido otro argumento de disenso: las estadísticas de contratación, que el PP cree incompletas.

Educación frente a la pornografía

El tercero de los bloques del debate de este lunes ha permitido conocer las propuestas y posiciones de los cuatro principales partidos de la política española actual. Ruiz, de Vox, quien ha sido la primera en intervenir en esta fase, ha defendido la libertad de padres y madres para dar a sus hijos la educación que quieran.

“Lo único que pedimos es que nos respeten el derecho a educar a nuestros hijos como queramos”, ha dicho antes de plantear la conveniencia de la educación sexual, pero no la actual. Se ha remitido a las cifras de abortos en España, 100.000, para cuestionar el modelo actual, en el que prevalece, según sus palabras, “el adoctrinamiento”.

Duval ha pedido concreciones, ejemplos que sustenten esa opinión. La diputada de Vox ha subrayado un caso en el que se enseñaría a los menores a masturbarse.

Andrea Fernández ha preferido centrarse en la regulación del acceso a contenidos pornográficos, que empieza a abundar a edades muy tempranas. A su juicio, es “indispensable” que haya educación afectivo-sexual en las aulas para evitar los efectos nocivas del porno.

Rodríguez ha planteado un pacto social por la educación que deje atrás la LOMLOE, la última ley educativa, del Gobierno de Pedro Sánchez. Está a favor de la educación afectivo-sexual en las aulas, pero siempre y cuando, antes, las fuerzas políticas y entidades educativas pacten los contenidos.