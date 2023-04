Finlândia se torna membro de pleno direito da Otan após ratificação

Bruxelas (EFE).- A Finlândia tornou-se nesta terça-feira o 31º membro de pleno direito da Otan após concluir o processo de ingresso solicitado na sequência da invasão russa da Ucrânia, o que implica que o país está agora coberto pelo artigo 5º sobre defesa coletiva da Aliança.

“Ao receber este instrumento de ratificação, declaro que a Finlândia é o 31º membro do Tratado do Atlântico Norte”, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, durante uma cerimônia na sede da Otan.

Nesse ato, o ministro das Relações Exteriores finlandês, Pekka Haavisto, entregou o último documento que faltava para concluir o processo de adesão de seu país.

Anteriormente, Blinken confirmou ter recebido o mesmo documento da Turquia, último aliado a ratificar a entrada da Finlândia.

Tradicionalmente, o acesso de um país à Otan ocorre mediante o depósito de todos os instrumentos de ratificação junto ao Departamento de Estado dos EUA, que é o guardião do Tratado de Washington, documento fundacional da Aliança, mas nesta ocasião os aliados decidiram que essa entrega seria feita nas mãos de seu mais alto representante, Blinken.

Desta forma, a entrada formal da Finlândia na Otan coincidiu com o dia em que a Aliança completa 74 anos e em que, além disso, os ministros das Relações Exteriores aliados iniciam uma reunião de dois dias em Bruxelas.

A entrada da Finlândia na Aliança foi a mais rápida na história moderna da organização, lembrou Stoltenberg.

“Não queremos que outros nos digam o que podemos e o que não podemos fazer”, declarou o presidente finlandês, Sauli Niinistö, em comunicado à imprensa junto com o secretário-geral da Otan.

A Finlândia e a Suécia solicitaram a adesão à Otan após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a Hungria e a Turquia ainda não ratificaram o ingresso da Suécia.

“Agora que somos membros da Otan, temos uma tarefa muito importante: entregar o instrumento de ratificação da Suécia”, ressaltou Haavisto a Blinken.

O hasteamento da bandeira finlandesa juntamente com as dos outros 30 aliados dará o toque final à cerimônia de boas-vindas do país à Otan. EFE