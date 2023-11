Opep afirma que consumo mundial de petróleo está melhor do que o esperado

Viena (EFE) – A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou nesta segunda-feira, em relatório, que o consumo mundial de petróleo está “melhor do que o esperado” neste trimestre, com uma média estimada de 103,3 milhões de barris por dia (mbd), cerca de 150 mil a mais do que o previsto há um mês.

Com base nessa previsão, a Opep revisou sua previsão para o ano inteiro ligeiramente para cima em 20 mil barris diários, para uma média de 102,11 mbd, um aumento de 2,45% em relação a 2022.

“A demanda global de petróleo continua a mostrar força e resiliência, com um crescimento melhor do que o esperado no quarto trimestre de 2023”, afirma a Opep em seu relatório mensal sobre o mercado global do “ouro negro”.

De longe, os principais contribuidores para esse crescimento são China e Índia, com aumentos anuais de 7,6% (para 16 mbd) e 4,5% (5,4 mbd), respectivamente.

A América Latina também registrou um sólido aumento de 3,7% em relação ao ano anterior, embora sua demanda de petróleo continue modesta, com 6,7 mbd, em comparação com outras regiões, de acordo com o relatório.

Com exceção de alguns países asiáticos, a Opep só vê um declínio no consumo na Europa Ocidental, onde totalizaria 13,4 mbd, 0,4% a menos do que no ano passado.

Quanto a 2024, os analistas da organização preveem que o mundo queimará uma média de 104,31 mbd de petróleo, 2,2% a mais do que neste ano e 0,05 mbd a mais do que o estimado há um mês.

Como base nesses cálculos, a entidade estima que a economia mundial crescerá neste ano e no próximo 2,8% e 2,6%, respectivamente.

Em seu relatório, o último antes da próxima conferência ministerial a ser realizada com seus aliados em 26 de novembro, a Opep culpa as transações especulativas pela tendência de queda dos preços do petróleo nas últimas semanas, considerando que a demanda continua “sólida”.

O barril de referência da Opep caiu para US$ 87,11, dos mais de US$ 97 no final de setembro.

O desempenho de outros tipos de petróleo foi semelhante, como o Brent (referência europeia) e o WTI (EUA), que estavam sendo negociados nesta segunda-feira em torno de US$ 81 e US$ 77 por barril, respectivamente.

“Os dados recentes confirmam as fortes tendências de crescimento global e os fundamentos saudáveis do mercado de petróleo”, diz o relatório.

Espera-se que as importações de petróleo da Índia também se recuperem neste trimestre, atingindo um recorde histórico. EFE